Про це сказав аналітик Alpari Максим Пархоменко.
Дивися повний текст До кінця грудня долар може впасти до 23 гривень – експерт.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:13
До кінця грудня долар може впасти до 23 гривень – експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До кінця грудня долар може впасти до 23 гривень – експерт.
Додано: Вів 10 гру, 2019 20:13
Ну если Пархоменко считает тогда конечно да.
P.s. а кто пкой пархоменко?
P.s. скольео осталось 65 коп? Охренеть какой смелый прогноз. Мой прогноз в подписи был сделан еще при доларе по 26+
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:10
Re: До кінця грудня долар може впасти до 23 гривень – експер
У одного эксперта может упасть. У другого может подняться до 28 (или 29, не помню уже). Выбор есть, это хорошо.
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