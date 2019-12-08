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До кінця грудня долар може
впасти до 23 гривень – експерт

До кінця грудня долар може впасти до 23 гривень – експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:13

До кінця грудня долар може впасти до 23 гривень – експерт

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав аналітик Alpari Максим Пархоменко.

Дивися повний текст До кінця грудня долар може впасти до 23 гривень – експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:13

Ну если Пархоменко считает тогда конечно да.

P.s. а кто пкой пархоменко?

P.s. скольео осталось 65 коп? Охренеть какой смелый прогноз. Мой прогноз в подписи был сделан еще при доларе по 26+
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 14:10

Re: До кінця грудня долар може впасти до 23 гривень – експер

У одного эксперта может упасть. У другого может подняться до 28 (или 29, не помню уже). Выбор есть, это хорошо.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:43

Учетную ставку понизьте хотябы до 10%, а лучше до 5.
Конрад Карлович
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