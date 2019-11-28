88% українців мали негаразди з працевлаштуванням.
Дивися повний текст Проблеми українців при влаштуванні на роботу (опитування).
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:16
Проблеми українців при влаштуванні на роботу (опитування)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Проблеми українців при влаштуванні на роботу (опитування).
Додано: Вів 10 гру, 2019 20:16
Будут создаваться предприятия, востанавливаться промышленость, то проблем не будет
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