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Проблеми українців при влаштуванні
на роботу (опитування)

Проблеми українців при влаштуванні на роботу (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:16

Проблеми українців при влаштуванні на роботу (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
88% українців мали негаразди з працевлаштуванням.

Дивися повний текст Проблеми українців при влаштуванні на роботу (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 20:16

Будут создаваться предприятия, востанавливаться промышленость, то проблем не будет
bklochok
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28 лет уже "восстанавливается"
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