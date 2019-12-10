Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синегубов винесе на обговорення облради питання про подальшу долю аеропорту Полтава, повідомляють Крила.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 21:18
Аеропорт Полтава можуть законсервувати
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Дивися повний текст Аеропорт Полтава можуть законсервувати.
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:19
Прямо даже интересно стало, что входит в, например, "на ремонт ограждения аэропорта потребуется 40 млн грн". Там высокотехнологичная система обороны с огнемётами и лазерами?
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