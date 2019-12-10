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Аеропорт Полтава
можуть законсервувати

Аеропорт Полтава можуть законсервувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:18

Аеропорт Полтава можуть законсервувати

Пропонуємо до обговорення:
Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синегубов винесе на обговорення облради питання про подальшу долю аеропорту Полтава, повідомляють Крила.

Дивися повний текст Аеропорт Полтава можуть законсервувати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:19

Прямо даже интересно стало, что входит в, например, "на ремонт ограждения аэропорта потребуется 40 млн грн". Там высокотехнологичная система обороны с огнемётами и лазерами?
moveton
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