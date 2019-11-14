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В Мінекономіки знайшли серед
держпідприємств неіснуючі

В Мінекономіки знайшли серед держпідприємств неіснуючі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:47

В Мінекономіки знайшли серед держпідприємств неіснуючі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив перший заступник профільного міністра Павло Кухта на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст В Мінекономіки знайшли серед держпідприємств неіснуючі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 21:47

Что не мешает за сотнями тысяч негосударственных госаппарату следить пристальнее некуда. Попробуй только налогов недоплатить.
moveton
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