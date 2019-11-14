Про це повідомив перший заступник профільного міністра Павло Кухта на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст В Мінекономіки знайшли серед держпідприємств неіснуючі.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 21:47
В Мінекономіки знайшли серед держпідприємств неіснуючі
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Дивися повний текст В Мінекономіки знайшли серед держпідприємств неіснуючі.
Додано: Вів 10 гру, 2019 21:47
Что не мешает за сотнями тысяч негосударственных госаппарату следить пристальнее некуда. Попробуй только налогов недоплатить.
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