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lifecell запускає послугу віртуального номера
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 10 гру, 2019 22:50
Пропонуємо до обговорення:
Діджитал-оператор lifecell запускає послугу, яка дозволяє придбати і користуватися українським номером в будь-якій частині світу по «домашнім» тарифами України.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 22:50
150 грн в месяц. номера только с кодом 73.
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