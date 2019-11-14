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lifecell запускає послугу
віртуального номера

lifecell запускає послугу віртуального номера
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:50

lifecell запускає послугу віртуального номера

Пропонуємо до обговорення:
Діджитал-оператор lifecell запускає послугу, яка дозволяє придбати і користуватися українським номером в будь-якій частині світу по «домашнім» тарифами України.

Дивися повний текст lifecell запускає послугу віртуального номера.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:50

150 грн в месяц. номера только с кодом 73.
arheops
 
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