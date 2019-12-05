З 1 жовтня 2020 року покупці, сплативши за товар чи послугу більше 850 грн, зможуть оскаржувати видані їм з порушеннями чеки.
Дивися повний текст Закон про «кешбек»: що потрібно для компенсації.
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Додано: Вів 10 гру, 2019 23:29
Закон про «кешбек»: що потрібно для компенсації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Закон про «кешбек»: що потрібно для компенсації.
Додано: Вів 10 гру, 2019 23:29
Стоимость товара разбить не несколько чеков на суммы до 850 грн. Так называемый наборчик - Собери сам -
Вот стукачи удивлятся, или слюной удавятся
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