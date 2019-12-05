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Закон про «кешбек»: що
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Закон про «кешбек»: що потрібно для компенсації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:29

Закон про «кешбек»: що потрібно для компенсації

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня 2020 року покупці, сплативши за товар чи послугу більше 850 грн, зможуть оскаржувати видані їм з порушеннями чеки.

Дивися повний текст Закон про «кешбек»: що потрібно для компенсації.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 23:29

Стоимость товара разбить не несколько чеков на суммы до 850 грн. Так называемый наборчик - Собери сам -
Вот стукачи удивлятся, или слюной удавятся
p_a_l
 
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