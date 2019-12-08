"Нафтогаз" знизив на грудень ціну на газ для населення на 13% - до 4 277 гривень за тисячу кубометрів.
Дивися повний текст Нафтогаз назвав ціну на газ для населення у грудні.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 10:07
Нафтогаз назвав ціну на газ для населення у грудні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз назвав ціну на газ для населення у грудні.
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:07
Кого интересует цена "чистого"газа если на входе потребитель получает цену с накрутками от транспортировщиков и распределителей,которые повышают тарифы за свои услуги.Поэтому реклама чистого дешевого газа ни о чём хорошем не вещает.
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