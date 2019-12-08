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Нафтогаз назвав ціну на
газ для населення у грудні

Нафтогаз назвав ціну на газ для населення у грудні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:07

Нафтогаз назвав ціну на газ для населення у грудні

Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" знизив на грудень ціну на газ для населення на 13% - до 4 277 гривень за тисячу кубометрів.

Дивися повний текст Нафтогаз назвав ціну на газ для населення у грудні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:07

Кого интересует цена "чистого"газа если на входе потребитель получает цену с накрутками от транспортировщиков и распределителей,которые повышают тарифы за свои услуги.Поэтому реклама чистого дешевого газа ни о чём хорошем не вещает.
sena_2008atp
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