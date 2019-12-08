На сайті Aliexpress у фільтрі за категоріями товарів з'явилася можливість вибирати країну доставки, серед них вказано і Україну.
Дивися повний текст В інтернет-магазині Aliexpress з'явилася доставка з України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:23
В інтернет-магазині Aliexpress з'явилася доставка з України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В інтернет-магазині Aliexpress з'явилася доставка з України.
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:23
Тю!
Ще на початку літа купував акумулятор до ноутбука з доставкою по Україні
Відправником посилки був ФОП з Одеси
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:03
Бл..., ничего из новости не понял. Речь о доставке в Украину или из Украины?
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:05
Интересная новость. Стоит ожидать увеличения стоимости доставки.
Если раньше доставка мелких посылок составляла 0,5 доллара с Китая в Украину ( с трек-кодом), то учитывая жлобство Новой почты ( 40грн. самая мелкая, и вес пишут 1кг.), то и в Укрпочте доставка по Украине около 25грн., т.е. только по Украине - в два раза дороже.
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Сер 11 гру, 2019 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:08
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:17
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:19
|