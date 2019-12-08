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В інтернет-магазині Aliexpress
з'явилася доставка з України

В інтернет-магазині Aliexpress з'явилася доставка з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:23

В інтернет-магазині Aliexpress з'явилася доставка з України

Пропонуємо до обговорення:
На сайті Aliexpress у фільтрі за категоріями товарів з'явилася можливість вибирати країну доставки, серед них вказано і Україну.

Дивися повний текст В інтернет-магазині Aliexpress з'явилася доставка з України.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:23

Тю!
Ще на початку літа купував акумулятор до ноутбука з доставкою по Україні
Відправником посилки був ФОП з Одеси
oleg2018
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:03

Бл..., ничего из новости не понял. Речь о доставке в Украину или из Украины?
ovg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:05

Интересная новость. Стоит ожидать увеличения стоимости доставки.
Если раньше доставка мелких посылок составляла 0,5 доллара с Китая в Украину ( с трек-кодом), то учитывая жлобство Новой почты ( 40грн. самая мелкая, и вес пишут 1кг.), то и в Укрпочте доставка по Украине около 25грн., т.е. только по Украине - в два раза дороже.
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Сер 11 гру, 2019 11:08, всього редагувалось 1 раз.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:08

  ovg написав:Бл..., ничего из новости не понял. Речь о доставке в Украину или из Украины?

в Украину из Украины.
_hunter
 
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Может, удастся избежать растаможки свыше 100 ойро
papazina
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:17

  papazina написав:Может, удастся избежать растаможки свыше 100 ойро

Не удастся: дорогие позиции на эти склады не возят.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:19

  ovg написав:Бл..., ничего из новости не понял. Речь о доставке в Украину или из Украины?

Там вже давно пишуть - звідки посилка буде їхати - Китай , Європа . РФ . А тепер там з"явилася і Україна .
Puente
 
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