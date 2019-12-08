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В інтернет-магазині Aliexpress
з'явилася доставка з України

В інтернет-магазині Aliexpress з'явилася доставка з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:32

купил аккум к ноуту на али, пришёл новой почтой! хотя давал им домашний адрес
edvardd
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Повідомлень: 5670
З нами з: 20.11.08
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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