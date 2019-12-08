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В інтернет-магазині Aliexpress з'явилася доставка з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 гру, 2019 23:32
купил аккум к ноуту на али, пришёл новой почтой! хотя давал им домашний адрес
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edvardd
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:22
edvardd написав:
пришёл новой почтой! хотя давал им домашний адрес
Не понял: а в чем тут противоречие?
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_hunter
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