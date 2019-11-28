Тарифи НЕК на передачу електроенергії зростуть на 33,3%, а на диспетчеризацію - на 27%
Дивися повний текст Тарифи \"Укренерго\" на передачу електроенергії зростуть з наступного року.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 10:24
Тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії зростуть з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи \"Укренерго\" на передачу електроенергії зростуть з наступного року.
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:24
Вот тут бы поподробнее ...
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