Тарифи НЕК на передачу електроенергії зростуть на 33,3%, а на диспетчеризацію - на 27%
Дивися повний текст Тарифи \"Укренерго\" на передачу електроенергії зростуть з наступного року.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 10:24
Тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії зростуть з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи \"Укренерго\" на передачу електроенергії зростуть з наступного року.
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:24
Вот тут бы поподробнее ...
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:43
Igorten, в других источниках прочитал что раньше они закупали э.э. для технологических нужд по тарифу АЭС, а теперь будут по рыночным ценам. Хотя на сколько это отвечает действительности, сами понимаете - сказать не могу.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:46
Там где торчат уши одного бородатого олигарха, там не все так прозрачно как хотелось бы. Кто-то же должен оплачивать ему плюшки в виде низких тарифов для его заводов.
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