RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тарифи "Укренерго" на передачу
електроенергії зростуть з...

Тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії зростуть з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:24

Тарифи "Укренерго" на передачу електроенергії зростуть з...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи НЕК на передачу електроенергії зростуть на 33,3%, а на диспетчеризацію - на 27%

Дивися повний текст Тарифи \"Укренерго\" на передачу електроенергії зростуть з наступного року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92318
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:24

что связано с изменением механизма выполнения спецобязательств, возложенных в том числе на оператора системы передачи

Вот тут бы поподробнее ...
Igorten
 
Повідомлень: 3694
З нами з: 01.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:43

Igorten, в других источниках прочитал что раньше они закупали э.э. для технологических нужд по тарифу АЭС, а теперь будут по рыночным ценам. Хотя на сколько это отвечает действительности, сами понимаете - сказать не могу.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
Повідомлень: 2783
З нами з: 06.01.16
Подякував: 7820 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:46

Там где торчат уши одного бородатого олигарха, там не все так прозрачно как хотелось бы. Кто-то же должен оплачивать ему плюшки в виде низких тарифов для его заводов.
mvi
 
Повідомлень: 20
З нами з: 07.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], MSN [Bot], zloy_ukr і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВР ухвалила законопроект про ринок електроенергії
R2 » Сер 04 гру, 2019 21:03
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 21:03
yama
Президент: Тарифи на опалення повинні бути знижені в грудні
R2 » Пон 02 гру, 2019 11:17
6 317
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 23:22
knoppixx
В Києві змінили тарифи на воду
R2 » Чет 28 лис, 2019 11:58
3 181
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лис, 2019 01:01
uaprofi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79460)
11.12.2019 14:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.