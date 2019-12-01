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Обсяги виробництва металургійної
продукції в 2019 році -...

Обсяги виробництва металургійної продукції в 2019 році -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 10:30

Обсяги виробництва металургійної продукції в 2019 році -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в тексті звернення, розміщеного на офіційному сайті об'єднання "Укрметалургпром".

Дивися повний текст Обсяги виробництва металургійної продукції в 2019 році - найнижчі в історії України.
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