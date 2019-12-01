|
|
Обсяги виробництва металургійної продукції в 2019 році -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в тексті звернення, розміщеного на офіційному сайті об'єднання "Укрметалургпром".
Дивися повний текст Обсяги виробництва металургійної продукції в 2019 році - найнижчі в історії України
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92315
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 11 гру, 2019 10:30
железная эра подошла к концу
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3602
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор