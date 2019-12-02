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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:03
Банк на допомогу. Як накопичити гроші у 2020 році
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Дивися повний текст Банк на допомогу. Як накопичити гроші у 2020 році.
Додано: Сер 11 гру, 2019 11:03
как можно поднакопить , неся деньги в банки, если, не ровен час, что они схлопнутся! Как банк сич. воне его как лихорадит. Не сегодня, так завтра его признают проблемным, а все из-за алчности его реального владельца Горбуненко, что уже угробил Родовид и сбежал из страны!
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