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Коли гарантована сума вкладів
буде 600-800 тисяч грн

Коли гарантована сума вкладів буде 600-800 тисяч грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 11:48

Коли гарантована сума вкладів буде 600-800 тисяч грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі розповів заступник директора-розпорядника ФГВФО Андрій Оленчик.

Дивися повний текст Коли гарантована сума вкладів буде 600-800 тисяч грн.
R2
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