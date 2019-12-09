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Коли гарантована сума вкладів буде 600-800 тисяч грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі розповів заступник директора-розпорядника ФГВФО Андрій Оленчик.
Дивися повний текст Коли гарантована сума вкладів буде 600-800 тисяч грн
.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:48
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