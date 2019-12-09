Про це в коментарі розповів заступник директора-розпорядника ФГВФО Андрій Оленчик.
Дивися повний текст Коли гарантована сума вкладів буде 600-800 тисяч грн.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 11:48
Коли гарантована сума вкладів буде 600-800 тисяч грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли гарантована сума вкладів буде 600-800 тисяч грн.
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:19
что-то перемудрили...
как Фонд гарантирования вкладов физических лиц, созданный государством одалживает под проценты у государства? или Минфин и НБУ частные конторы?
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