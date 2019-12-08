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Милованов: Коли українські
зарплати наздоженуть польські

Милованов: Коли українські зарплати наздоженуть польські
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:51

Милованов: Коли українські зарплати наздоженуть польські

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата у секторі за 2014-2018 роки.

Дивися повний текст Милованов: Коли українські зарплати наздоженуть польські.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:52

Хотелось бы, чтобы через пару лет он озвучил цифры какая была динамика за время правления технократов, с учетом уже нового курса к доллару США ...
mvi
 
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