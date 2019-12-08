Середня зарплата у секторі за 2014-2018 роки.
Дивися повний текст Милованов: Коли українські зарплати наздоженуть польські.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:51
Милованов: Коли українські зарплати наздоженуть польські
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов: Коли українські зарплати наздоженуть польські.
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:52
Хотелось бы, чтобы через пару лет он озвучил цифры какая была динамика за время правления технократов, с учетом уже нового курса к доллару США ...
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