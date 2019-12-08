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Милованов: Коли українські
зарплати наздоженуть польські

Милованов: Коли українські зарплати наздоженуть польські
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:51

Милованов: Коли українські зарплати наздоженуть польські

Пропонуємо до обговорення:
Середня зарплата у секторі за 2014-2018 роки.

Дивися повний текст Милованов: Коли українські зарплати наздоженуть польські.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 13:52

Хотелось бы, чтобы через пару лет он озвучил цифры какая была динамика за время правления технократов, с учетом уже нового курса к доллару США ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:33

Він взяв цифри динаміки росту за останні кілька років і каже що так і далі буде тривати, але попередні кілька років були після кризовими тобто з урахуванням відштовхувагня від економіко-політичного дна. На сьогодні маємо розвиток економіки в більшій мірі за рахунок стабілізації політичної ситуації і як наслідок зстабілізація економіки що дає зниження вартості та кількості кредитів. І в більшій мірікредитам завдячуємо МВФ. А потрібна реальна ефективність влади що призвело би до підвищення інвестиційного клімату - тобто реального зацікавлення нашою економікою іноземними інвесторами - якщо так то будуть вливання в економіку і ріст ВВП більше 5%. Тобто це перспектива яку потрібно реалізовувати - щоб колись українці реально стали заробляти як в Польщі і бажання виїжджати на заробітки не було...
olegko2011
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:41

Ось простий розрахунок – сьогодні зарплата в Польщі приблизно в 3,5 рази вища. Якщо ми наздоганяємо зарплату в Польщі на 20% за рік, то за 7 років ми збільшимо свою зарплату у відносному вимірі до зарплати в Польщі в 3,58 разів. Тобто зрівняємо зарплати, – йдеться в повідомленні.

Я не міністр економіки, але щось мені підказує, що такий розрахунок можливий тільки за умови, що всі ці 7 років зарплата в Польщі буде стояти на місці. А це навряд чи.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:52

Берем динамику роста украинских зарплат. Накладываем на динамику укрепления гривны за последний год. Получаем, что через 5-7 лет Украина будет жить лучше, чем Германия: средняя з/п 30 000 грн., курс "па 5", на Хрещатике укладывают плитку с 24К золотом, поляки и румыны штурмуют украинские консульства в надежде получить заветную визу.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:46

Этому министру, для начала нужно пойти в школу в класс эдак 5 и немного поучиться. А потом уже понять простую вещь - для прогнозирования динамики роста зарплат нужно понимать главный вопрос:
ЧТО ----- ЗА СЧЕТ ЧЕГО???
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:50

тоді коли СРСР дожене США.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 19:25

Очевидно що найближчі 25-30 років наші зарплати не доженуть польські.
7 років - це сміх якийсь, просто нереально це.
andrijk777
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