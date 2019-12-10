Середня зарплата у секторі за 2014-2018 роки.
Дивися повний текст Милованов: Коли українські зарплати наздоженуть польські.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 13:51
Милованов: Коли українські зарплати наздоженуть польські
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Милованов: Коли українські зарплати наздоженуть польські.
Додано: Сер 11 гру, 2019 13:52
Хотелось бы, чтобы через пару лет он озвучил цифры какая была динамика за время правления технократов, с учетом уже нового курса к доллару США ...
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:33
Він взяв цифри динаміки росту за останні кілька років і каже що так і далі буде тривати, але попередні кілька років були після кризовими тобто з урахуванням відштовхувагня від економіко-політичного дна. На сьогодні маємо розвиток економіки в більшій мірі за рахунок стабілізації політичної ситуації і як наслідок зстабілізація економіки що дає зниження вартості та кількості кредитів. І в більшій мірікредитам завдячуємо МВФ. А потрібна реальна ефективність влади що призвело би до підвищення інвестиційного клімату - тобто реального зацікавлення нашою економікою іноземними інвесторами - якщо так то будуть вливання в економіку і ріст ВВП більше 5%. Тобто це перспектива яку потрібно реалізовувати - щоб колись українці реально стали заробляти як в Польщі і бажання виїжджати на заробітки не було...
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:41
Я не міністр економіки, але щось мені підказує, що такий розрахунок можливий тільки за умови, що всі ці 7 років зарплата в Польщі буде стояти на місці. А це навряд чи.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:52
Берем динамику роста украинских зарплат. Накладываем на динамику укрепления гривны за последний год. Получаем, что через 5-7 лет Украина будет жить лучше, чем Германия: средняя з/п 30 000 грн., курс "па 5", на Хрещатике укладывают плитку с 24К золотом, поляки и румыны штурмуют украинские консульства в надежде получить заветную визу.
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:46
Этому министру, для начала нужно пойти в школу в класс эдак 5 и немного поучиться. А потом уже понять простую вещь - для прогнозирования динамики роста зарплат нужно понимать главный вопрос:
ЧТО ----- ЗА СЧЕТ ЧЕГО???
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:25
Очевидно що найближчі 25-30 років наші зарплати не доженуть польські.
7 років - це сміх якийсь, просто нереально це.
Додано: Сер 11 гру, 2019 19:57
Re: Милованов: Коли українські зарплати наздоженуть польські
Опять берется средняя зарплата..у бюджетников типа - судейско/прокурорской братвы от 100+к а у тех же бюджетников медсестер/учетилей/соцработников порядка 7к+ .. и тк да догоняем. Надо брать МИНИМАЛЬНУЮ зарплату и пенсию... скока там пенсия минималка ? 1600 грн? /23,5 = 68 долларов.. тут про Польшу не скажу но Гондурас скоро перегоним..
Додано: Сер 11 гру, 2019 20:15
Re: Милованов: Коли українські зарплати наздоженуть польські
Главное чтобы потом на них можно было купить больше чем буханку хлеба и бутылку подсолнечного масла.
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