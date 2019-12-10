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Милованов: Коли українські
зарплати наздоженуть польські

Милованов: Коли українські зарплати наздоженуть польські
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:59

Где он сам будет через эти 7 лет? Спросить будет не с кого:))))
ketrax70
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Повідомлень: 35
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