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Мінекономіки має намір вжити
заходів для зниження цін...

Мінекономіки має намір вжити заходів для зниження цін...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:02

Мінекономіки має намір вжити заходів для зниження цін...

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономіки має намір вжити заходів для зниження цін бензин на автозаправних станціях країни.

Дивися повний текст Мінекономіки має намір вжити заходів для зниження цін бензин (графік).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:02

Давно пора
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:42

Scorpion 1 - давно пора навести лад га ринку палива. Ну якщо не вдасться подолати монопольне становище заправшиків то потрібно хочаб боротися за "чорний" ринок - нехай не нагліють і починають платити в бюджет!
olegko2011
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