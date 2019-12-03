Мінекономіки має намір вжити заходів для зниження цін бензин на автозаправних станціях країни.
Дивися повний текст Мінекономіки має намір вжити заходів для зниження цін бензин (графік).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:02
Мінекономіки має намір вжити заходів для зниження цін...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекономіки має намір вжити заходів для зниження цін бензин (графік).
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:42
Scorpion 1 - давно пора навести лад га ринку палива. Ну якщо не вдасться подолати монопольне становище заправшиків то потрібно хочаб боротися за "чорний" ринок - нехай не нагліють і починають платити в бюджет!
|