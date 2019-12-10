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Кабмін встановив норми для
гарячого водопостачання

Кабмін встановив норми для гарячого водопостачання
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:44

Кабмін встановив норми для гарячого водопостачання

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України затвердив правила надання послуги гарячого водопостачання, а також типові договори.

Дивися повний текст Кабмін встановив норми для гарячого водопостачання.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 15:45

не ниже 50 градусов по Цельсию и не выше 75 градусов ...решение никоим образом не повлияет на реальную цену теплоснабжения

Еще как повлияет. По температурному графику теплоносителя это диапазон температур отопления от +4 град. до -9град. При теплой погоде (осенью и весной) будут топить очень сильно ( платить придеться больше), а при холодной погоде - очень мало. С законным улучшением!
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:07

  zloy_ukr написав:
не ниже 50 градусов по Цельсию и не выше 75 градусов ...решение никоим образом не повлияет на реальную цену теплоснабжения

Еще как повлияет. По температурному графику теплоносителя это диапазон температур отопления от +4 град. до -9град. При теплой погоде (осенью и весной) будут топить очень сильно ( платить придеться больше), а при холодной погоде - очень мало. С законным улучшением!

При чем тут отопление? -- это про "водопостачання"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:15

_hunterГорячая вода - это обычно побочный результат отопления. Вот поэтому летом и нет горячей воды - невыгодно производить.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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