Кабінет міністрів України затвердив правила надання послуги гарячого водопостачання, а також типові договори.
Дивися повний текст Кабмін встановив норми для гарячого водопостачання.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 15:44
Кабмін встановив норми для гарячого водопостачання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін встановив норми для гарячого водопостачання.
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:45
Еще как повлияет. По температурному графику теплоносителя это диапазон температур отопления от +4 град. до -9град. При теплой погоде (осенью и весной) будут топить очень сильно ( платить придеться больше), а при холодной погоде - очень мало. С законным улучшением!
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:07
При чем тут отопление? -- это про "водопостачання"...
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:15
_hunterГорячая вода - это обычно побочный результат отопления. Вот поэтому летом и нет горячей воды - невыгодно производить.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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