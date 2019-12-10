Кабінет міністрів України затвердив правила надання послуги гарячого водопостачання, а також типові договори.
Дивися повний текст Кабмін встановив норми для гарячого водопостачання.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 15:44
Кабмін встановив норми для гарячого водопостачання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін встановив норми для гарячого водопостачання.
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:45
Еще как повлияет. По температурному графику теплоносителя это диапазон температур отопления от +4 град. до -9град. При теплой погоде (осенью и весной) будут топить очень сильно ( платить придеться больше), а при холодной погоде - очень мало. С законным улучшением!
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:07
При чем тут отопление? -- это про "водопостачання"...
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:15
_hunterГорячая вода - это обычно побочный результат отопления. Вот поэтому летом и нет горячей воды - невыгодно производить.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:25
Додано: Чет 12 гру, 2019 00:20
В новые одесские жилкомплексы включают локальную газовую котельную и она даёт, помимо зимнего отопления, круглогодичную горячую воду. Действительно горячую, а не "включи и через полчаса вода, может быть, из холодной станет слегка тёплой". Жильцам её продают по обычной городской цене. Физическое и экономическое чудо, не иначе.
В домах, которые от тепловой системы советских времён запитаны, да, рассказывают, что горячая вода бывает только в отопительный сезон. Впрочем, чего это я. Это при Советском Союзе так говорили. А сейчас уже говорят, что централизованный нагрев горячей воды - это пережиток советского строя и он, наконец-то, устранён. Водоканал уже даже поверку счётчиков горячей воды не требует.
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