Укргазбанк запустив екологічний депозит, кошти якого будуть допомагати Україні ставати екологічно чистою і енергетично незалежною.
Дивися повний текст Кирило Шевченко: Укргазбанк запустив унікальний для України екодепозит.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 16:40
Кирило Шевченко: Укргазбанк запустив унікальний для...
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Дивися повний текст Кирило Шевченко: Укргазбанк запустив унікальний для України екодепозит.
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:40
Ну и бред, по ходу будут куплены экологические ОГВЗ, и на эхо лохах кто то неплохо нагреет лапки.
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