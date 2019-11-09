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Кирило Шевченко: Укргазбанк
запустив унікальний для...

Кирило Шевченко: Укргазбанк запустив унікальний для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:40

Кирило Шевченко: Укргазбанк запустив унікальний для...

Пропонуємо до обговорення:
Укргазбанк запустив екологічний депозит, кошти якого будуть допомагати Україні ставати екологічно чистою і енергетично незалежною.

Дивися повний текст Кирило Шевченко: Укргазбанк запустив унікальний для України екодепозит.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:40

Ну и бред, по ходу будут куплены экологические ОГВЗ, и на эхо лохах кто то неплохо нагреет лапки.
tigr-uu
 
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