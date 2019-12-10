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Прем'єр назвав позитив і
негатив від зміцнення гривні

Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:07

Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:07

Идиот во главе правительства!
кто-нибудь зЭ - скажите ему, что вся страна держится на промышленности: металлургической, с/х, легкой и IT, а они - на экспорте своих товаров и услуг! кому мы в мире на*** нужны с дорогими товарами???
вы так еще полгодика подержите курс, и все - одни базарники остануться, торгующие китайским теперь еще более дешевым барахлом!!!!
Китай. Америка девальвируют свои валюты, чтоб быть более конкурентоспособными, а у нас премьер идиот вещает, что экономика растет! откройте ему глаза наконец!
ben_johnson3373
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