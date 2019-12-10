Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 17:07
Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні.
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:07
Идиот во главе правительства!
кто-нибудь зЭ - скажите ему, что вся страна держится на промышленности: металлургической, с/х, легкой и IT, а они - на экспорте своих товаров и услуг! кому мы в мире на*** нужны с дорогими товарами???
вы так еще полгодика подержите курс, и все - одни базарники остануться, торгующие китайским теперь еще более дешевым барахлом!!!!
Китай. Америка девальвируют свои валюты, чтоб быть более конкурентоспособными, а у нас премьер идиот вещает, что экономика растет! откройте ему глаза наконец!
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:07
все что вы написали он знает, но цель у них (у кукловодов страны) другая, развалить все. И его работа, как и многих других в правительстве, заключается в том, чтобы оболванить народ. То ли еще будет через 10 лет , на чужой земле в своей стране, с недрами принадлежащим власть имущим планеты.
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