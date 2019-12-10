Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 17:07
Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні.
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:07
Идиот во главе правительства!
кто-нибудь зЭ - скажите ему, что вся страна держится на промышленности: металлургической, с/х, легкой и IT, а они - на экспорте своих товаров и услуг! кому мы в мире на*** нужны с дорогими товарами???
вы так еще полгодика подержите курс, и все - одни базарники остануться, торгующие китайским теперь еще более дешевым барахлом!!!!
Китай. Америка девальвируют свои валюты, чтоб быть более конкурентоспособными, а у нас премьер идиот вещает, что экономика растет! откройте ему глаза наконец!
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:07
все что вы написали он знает, но цель у них (у кукловодов страны) другая, развалить все. И его работа, как и многих других в правительстве, заключается в том, чтобы оболванить народ. То ли еще будет через 10 лет , на чужой земле в своей стране, с недрами принадлежащим власть имущим планеты.
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:31
Сейчас экономике все лучше, а когда станет хуже - то вся бригада окажется в Лондоне
Додано: Сер 11 гру, 2019 22:21
В то же время Гончарук считает, что бизнес недостаточно снижает гривневые цены на свои товары в Украине. По его словам, это вопрос Антимонопольного комитета.
Да в гробу они видали твой импотентный комитет. Ткнули заправкам, что они цены держат под 30 грн. Те, для проформы снизили на 1%. И от этого импотенты в комитете удовлетворились.
Вот только розничная цена от от оптовой на 30%, а у некоторых трейдеров на все 40% дороже, а не на 1%.
Дизель - 20,70 Белоруссия, Литва / Импорт
А-95 ЕВРO - 21,80 Белоруссия, Литва / Импорт
Еще дешевле:
Дизельное топливо оптом (ДТ-З-К5 Мозырского НПЗ) Коростень - 19.90 грн
И это, я так понимаю, еще не самые низкие оптовые цены.
Окко сегодня:
А-95 ЕВРO 31.19
Дизель - 29.29
Наценка +50%
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
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