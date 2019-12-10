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Прем'єр назвав позитив і
негатив від зміцнення гривні

Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:07

Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:07

Идиот во главе правительства!
кто-нибудь зЭ - скажите ему, что вся страна держится на промышленности: металлургической, с/х, легкой и IT, а они - на экспорте своих товаров и услуг! кому мы в мире на*** нужны с дорогими товарами???
вы так еще полгодика подержите курс, и все - одни базарники остануться, торгующие китайским теперь еще более дешевым барахлом!!!!
Китай. Америка девальвируют свои валюты, чтоб быть более конкурентоспособными, а у нас премьер идиот вещает, что экономика растет! откройте ему глаза наконец!
ben_johnson3373
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:07

  ben_johnson3373 написав:Идиот во главе правительства!
кто-нибудь зЭ - скажите ему, что вся страна держится на промышленности: металлургической, с/х, легкой и IT, а они - на экспорте своих товаров и услуг! кому мы в мире на*** нужны с дорогими товарами???
вы так еще полгодика подержите курс, и все - одни базарники остануться, торгующие китайским теперь еще более дешевым барахлом!!!!
Китай. Америка девальвируют свои валюты, чтоб быть более конкурентоспособными, а у нас премьер идиот вещает, что экономика растет! откройте ему глаза наконец!

все что вы написали он знает, но цель у них (у кукловодов страны) другая, развалить все. И его работа, как и многих других в правительстве, заключается в том, чтобы оболванить народ. То ли еще будет через 10 лет :(, на чужой земле в своей стране, с недрами принадлежащим власть имущим планеты.
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:31

Сейчас экономике все лучше, а когда станет хуже - то вся бригада окажется в Лондоне
greenserfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 22:21

В то же время Гончарук считает, что бизнес недостаточно снижает гривневые цены на свои товары в Украине. По его словам, это вопрос Антимонопольного комитета.

Да в гробу они видали твой импотентный комитет. Ткнули заправкам, что они цены держат под 30 грн. Те, для проформы снизили на 1%. И от этого импотенты в комитете удовлетворились. :oops:

Вот только розничная цена от от оптовой на 30%, а у некоторых трейдеров на все 40% дороже, а не на 1%.

Дизель - 20,70 Белоруссия, Литва / Импорт
А-95 ЕВРO - 21,80 Белоруссия, Литва / Импорт
https://oil.pl.ua/ru/oil-products/for-business/price-2/
Еще дешевле: https://interlait.com/prices/
Дизельное топливо оптом (ДТ-З-К5 Мозырского НПЗ) Коростень - 19.90 грн


И это, я так понимаю, еще не самые низкие оптовые цены.


Окко сегодня: https://www.okko.ua/ru/fuels
А-95 ЕВРO 31.19
Дизель - 29.29

Наценка +50% :!:
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:28

ben_johnson3373
Эта страна 20 лет платит кучке гавеных экспортеров, которые выводили валюту в оффшор и не думали модернизировать ,совершенствовать свои заводы и оптимизировать свои расходы...Потому что они знали один иструмент, который делал их товар конкурентноспособным на мировых рынках.Это курс .Эти твари держали в заложниках всю страну с ее населением ,которое платило в стоимости газа , топлива ,лекарствах ....А теперь б*** вспомнили ,когда это население само решило проблему с дифицитом валюты и само начало завозить валюту с польши.... И с/х проснулось на такой то халяве опустошать украинский чернезем ... лес ,птица все начало приносить бабло, только экспортеры это не Вся страна. хватит ,наелись валюты .А тут еще НБУ затеял с Минфином игру выпусти выкупи ОВГЗ и нихрена не делай ибо 18% чистыми ни одна страна на свои бумаги не платит... Это предмет для прокуратуры.очень жирно проверить и напомнить НБУ что независимость и подконтрольность- это два совершенно разные понятия... пришло время отвечать команде НБУ .Колегиально решали -всех и посадить .Да курс 7-13 уже не подходит для этой страны , но и 20 -это снова аванс для экспортеров.А что хочет народ ? Новую машину ,новую стиральную машину ,новую качественную доступную машину которую можно заправлять хорошим недорогим топливом и качественные импортные лекарства ....

а там глядишь и перестанем посуду в польше мыть ...читайте между строк
курс это баланс интересов населения страны ,ВСЕЙ страны ,а не кучки т.н. экспортеров...
kvn2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:42

Re: Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні

и еще один момент,который звучит между строк... приватизация ,земля...Чем выше курс тем меньше нашим олигархам тратить валюты на покупку вышеперечисленного.Чем беднее народ, тем легче проходит приватизация , а при низком курсе у олигархов больше конкурентов и тем лучше для бюджета в плане доходов... И чем ниже курс тем меньше грн пойдет на обслуживание госдолга, тогда как НБУ рапортует о росте ЗВР ...Прокуратура не спи...
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