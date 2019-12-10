Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні

Додано: Чет 12 гру, 2019 00:28

ben_johnson3373

Эта страна 20 лет платит кучке гавеных экспортеров, которые выводили валюту в оффшор и не думали модернизировать ,совершенствовать свои заводы и оптимизировать свои расходы...Потому что они знали один иструмент, который делал их товар конкурентноспособным на мировых рынках.Это курс .Эти твари держали в заложниках всю страну с ее населением ,которое платило в стоимости газа , топлива ,лекарствах ....А теперь б*** вспомнили ,когда это население само решило проблему с дифицитом валюты и само начало завозить валюту с польши.... И с/х проснулось на такой то халяве опустошать украинский чернезем ... лес ,птица все начало приносить бабло, только экспортеры это не Вся страна. хватит ,наелись валюты .А тут еще НБУ затеял с Минфином игру выпусти выкупи ОВГЗ и нихрена не делай ибо 18% чистыми ни одна страна на свои бумаги не платит... Это предмет для прокуратуры.очень жирно проверить и напомнить НБУ что независимость и подконтрольность- это два совершенно разные понятия... пришло время отвечать команде НБУ .Колегиально решали -всех и посадить .Да курс 7-13 уже не подходит для этой страны , но и 20 -это снова аванс для экспортеров.А что хочет народ ? Новую машину ,новую стиральную машину ,новую качественную доступную машину которую можно заправлять хорошим недорогим топливом и качественные импортные лекарства ....



а там глядишь и перестанем посуду в польше мыть ...читайте между строк

курс это баланс интересов населения страны ,ВСЕЙ страны ,а не кучки т.н. экспортеров...