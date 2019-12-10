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Прем'єр назвав позитив і
негатив від зміцнення гривні

Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 09:46

Ну просто феерический одиотизм, что обычные граждане богатеют при падающем курсе, получая зарплату в гривне..
Пусть это он в лицо скажет тем, кто по несколько месяцев не получает деньги, задолженности по зарплате за полгода возросли до 4 млрд гривень, и это только по бюджетному сектору, более миллиарда долгов по фонду соцстраха - а это больничные, декретные. Учителя, медики перекрывают трассы, чтобы хоть что-то выклянчить. И остается им разве что ежедневно пересчитывать свою задолженность по з/п в баксы и виртуально обогащаться.
Ну действительно - "дурень думкою богатіє"
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 09:57

Re: Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні

  adikali написав:это постоянное ожидание panic sell ОВГЗ

А что вам с того? Паник селл ОВГЗ если бы и случился, то на вторичке, и единственным потерпевшим от него были бы сами продавцы
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:06

  Faceless написав:
  adikali написав:это постоянное ожидание panic sell ОВГЗ

А что вам с того? Паник селл ОВГЗ если бы и случился, то на вторичке, и единственным потерпевшим от него были бы сами продавцы


Учитывая что сейчас покупатели первички Киева перекочевали в вторичку осталось только ее продажи угробить для полного "счастья"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:54

Re: Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні

shapo написав:
  Faceless написав:
  adikali написав:это постоянное ожидание panic sell ОВГЗ

А что вам с того? Паник селл ОВГЗ если бы и случился, то на вторичке, и единственным потерпевшим от него были бы сами продавцы


Учитывая что сейчас покупатели первички Киева перекочевали в вторичку осталось только ее продажи угробить для полного "счастья"
Я про вторичный рынок ОВГЗ, а не недвижимости
Faceless
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  #<12
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