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Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 гру, 2019 09:46
Ну просто феерический одиотизм, что обычные граждане богатеют при падающем курсе, получая зарплату в гривне..
Пусть это он в лицо скажет тем, кто по несколько месяцев не получает деньги, задолженности по зарплате за полгода возросли до 4 млрд гривень, и это только по бюджетному сектору, более миллиарда долгов по фонду соцстраха - а это больничные, декретные. Учителя, медики перекрывают трассы, чтобы хоть что-то выклянчить. И остается им разве что ежедневно пересчитывать свою задолженность по з/п в баксы и виртуально обогащаться.
Ну действительно - "дурень думкою богатіє"
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EvgCapp
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Додано: Чет 12 гру, 2019 09:57
adikali написав:
это постоянное ожидание panic sell ОВГЗ
А что вам с того? Паник селл ОВГЗ если бы и случился, то на вторичке, и единственным потерпевшим от него были бы сами продавцы
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Faceless
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:06
Faceless написав: adikali написав:
это постоянное ожидание panic sell ОВГЗ
А что вам с того? Паник селл ОВГЗ если бы и случился, то на вторичке, и единственным потерпевшим от него были бы сами продавцы
Учитывая что сейчас покупатели первички Киева перекочевали в вторичку осталось только ее продажи угробить для полного "счастья"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 12 гру, 2019 11:54
shapo написав: Faceless написав: adikali написав:
это постоянное ожидание panic sell ОВГЗ
А что вам с того? Паник селл ОВГЗ если бы и случился, то на вторичке, и единственным потерпевшим от него были бы сами продавцы
Учитывая что сейчас покупатели первички Киева перекочевали в вторичку осталось только ее продажи угробить для полного "счастья"
Я про вторичный рынок ОВГЗ, а не недвижимости
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Faceless
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:57
Faceless написав: adikali написав:
это постоянное ожидание panic sell ОВГЗ
А что вам с того? Паник селл ОВГЗ если бы и случился, то на вторичке, и единственным потерпевшим от него были бы сами продавцы
Согласен с безлицым.
Какие умные мысли стал писать он, аднако.
Но по сути... панические распродажи ОВГЗ начнутся исключительно при трудностях или задержках по их погашению Минфином. Но валютных ОВГЗ реальными иностранцами куплено мало. Их преимущественно купили украинские олигархи и государственные деятели. Поэтому они получат выплаты по ОВГЗ точно. Основная масса спекулянтов иностранных поймалась на такую удочку:
- гривня стабильно растет так как была излишне девальвирована неопытным на самом деле в таких вопросах Главой НБУ Гонтаревой, перепутавшей собственный карман с государственным.
- ОВГЗ самый надежный по определению финансовый инструмент
- ОВГЗ почему-то очень доходный инструмент по сравнению с европейскими и американским
- ОВГЗ в гривнах, растущих по отношению даже к доллару, размещаются под существенно более высокий процент (хз почему, но такова особенность украинского рынка ОВГЗ
)
Честно говоря, были бы возможности я бы и сам вошел в гривневые ОВГЗ в такой ситуации: война приближается к концу, есть перспектива возобновления объемов экспорта как минимум до уровня 2010 года, ожидаются инвестиции и прочие деньги на восстановление Донбасса.
Судя по вовремя погашенным размещенным самыми первыми ОВГЗ рисков для спекулянтов вроде ноль, а доходность выше приличной. Да и МВФ еще работает с Украиной. Тут пришли за первой и второй волной спекулянтов даже самые "осторожные" (другими словами тормоза начального уровня). Как только начнут заходить реальные тормоза на рынке ОВГЗ уже начнутся первые волнения, которые будут успокоены. А первые спекулянты как раз будут активно выводить валюту в офф-шоры, обоснованно ожидая на украинском рынке шухера. НБУ начнет вводить ограничения на вывод капитала и тут начнется девальвация гривны - сначала с 20 до 24, потом до 29 и потом лишь до 32 грн за доллар.
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buratinyo
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Додано: Чет 12 гру, 2019 18:10
buratinyo написав:
Но валютных ОВГЗ реальными иностранцами куплено мало. Их преимущественно купили украинские олигархи и государственные деятели.
Ти в них паспорта перевіряв?
buratinyo написав:
Судя по вовремя погашенным размещенным самыми первыми ОВГЗ рисков для спекулянтов вроде ноль, а доходность выше приличной. Да и МВФ еще работает с Украиной. Тут пришли за первой и второй волной спекулянтов даже самые "осторожные" (другими словами тормоза начального уровня). Как только начнут заходить реальные тормоза на рынке ОВГЗ уже начнутся первые волнения, которые будут успокоены. А первые спекулянты как раз будут активно выводить валюту в офф-шоры, обоснованно ожидая на украинском рынке шухера. НБУ начнет вводить ограничения на вывод капитала и тут начнется девальвация гривны - сначала с 20 до 24, потом до 29 и потом лишь до 32 грн за доллар.
Шухер почнеться, якщо експорт різко впаде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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