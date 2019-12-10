Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні

Додано: Чет 12 гру, 2019 17:57

Faceless написав: adikali написав: это постоянное ожидание panic sell ОВГЗ это постоянное ожидание panic sell ОВГЗ

А что вам с того? Паник селл ОВГЗ если бы и случился, то на вторичке, и единственным потерпевшим от него были бы сами продавцы А что вам с того? Паник селл ОВГЗ если бы и случился, то на вторичке, и единственным потерпевшим от него были бы сами продавцы

Согласен с безлицым.Какие умные мысли стал писать он, аднако.Но по сути... панические распродажи ОВГЗ начнутся исключительно при трудностях или задержках по их погашению Минфином. Но валютных ОВГЗ реальными иностранцами куплено мало. Их преимущественно купили украинские олигархи и государственные деятели. Поэтому они получат выплаты по ОВГЗ точно. Основная масса спекулянтов иностранных поймалась на такую удочку:- гривня стабильно растет так как была излишне девальвирована неопытным на самом деле в таких вопросах Главой НБУ Гонтаревой, перепутавшей собственный карман с государственным.- ОВГЗ самый надежный по определению финансовый инструмент- ОВГЗ почему-то очень доходный инструмент по сравнению с европейскими и американским- ОВГЗ в гривнах, растущих по отношению даже к доллару, размещаются под существенно более высокий процент (хз почему, но такова особенность украинского рынка ОВГЗЧестно говоря, были бы возможности я бы и сам вошел в гривневые ОВГЗ в такой ситуации: война приближается к концу, есть перспектива возобновления объемов экспорта как минимум до уровня 2010 года, ожидаются инвестиции и прочие деньги на восстановление Донбасса.Судя по вовремя погашенным размещенным самыми первыми ОВГЗ рисков для спекулянтов вроде ноль, а доходность выше приличной. Да и МВФ еще работает с Украиной. Тут пришли за первой и второй волной спекулянтов даже самые "осторожные" (другими словами тормоза начального уровня). Как только начнут заходить реальные тормоза на рынке ОВГЗ уже начнутся первые волнения, которые будут успокоены. А первые спекулянты как раз будут активно выводить валюту в офф-шоры, обоснованно ожидая на украинском рынке шухера. НБУ начнет вводить ограничения на вывод капитала и тут начнется девальвация гривны - сначала с 20 до 24, потом до 29 и потом лишь до 32 грн за доллар.