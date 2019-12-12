Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні

Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:35

kvn2 написав: На чем расти будем ? откуда грн? население наелось ,грн так просто уже не взять из бюджета ,нужно чтобы импорт проснулся и расправил плечи и начал завозить новое и свежее ,а не хлам и старье.покупательная способность населения вырастет, импорт привезет свежего барахла,пойдет перекос между импортом и экспортом, начнется кредитование всего и вся под низкие проценты ,польша станет не выгодной ,доллар сначала ослабнет на мировых рынках и потом нащупает свое дно и тд... и только тогда через два-три -четыре года станет вопрос роста курса твердых валют грн ,где то так имхо На чем расти будем ? откуда грн? население наелось ,грн так просто уже не взять из бюджета ,нужно чтобы импорт проснулся и расправил плечи и начал завозить новое и свежее ,а не хлам и старье.покупательная способность населения вырастет, импорт привезет свежего барахла,пойдет перекос между импортом и экспортом, начнется кредитование всего и вся под низкие проценты ,польша станет не выгодной ,доллар сначала ослабнет на мировых рынках и потом нащупает свое дно и тд... и только тогда через два-три -четыре года станет вопрос роста курса твердых валют грн ,где то так имхо

Не всегда кратковременные удачный опыт по открытию широкой дороги импорту и рост доходов в бюджет в прошлом гарантирует такой же рост доходов бюджета в будущем. В 2005 году предпосылкой и возможностью для роста импорта стал реальный рост ВВП в 2001-2004 годах. Высокие заградительные пошлины на импорт в целом, установленные с 1997 года, привели к ускоряющемуся росту экономики Украины в 1999-2005 годах. Резкое снижение импортных пошлин на импорт на целый список импортных товаров именно в тот момент могло и дало временный скачок доходов в бюджет за счет импортных таможенных платежей.Я считал это неправильным тогда и сейчас. Так как это привело к сильному угнетению внутреннего производителя товаров и услуг, которому не были предложены варианты решения экономических проблем в связи с открытием границ для импорта. Украинцы стали покупать только импорт, а не продукцию, произведенную на национальных украинских предприятиях, где преимущественно все работали и получали зарплату и доходы. Особенно пострадали при этом государственные крупные предприятия. В этом я вижу преступление той власти - нанесение экономического ущерба государству Украина в целом.Правильным было бы выборочное снижение пошлин осторожное, не резкое и на товары, не производящиеся в Украине. Попутно нужно было государственным органам ответственным за развитие внешней торговли глобально искать новые рынки для украинской продукции, особенно выпускаемых на госпредприятиях. Тогда бы мы не увидели такого кризиса, как в 2008 году, вернее последствия были бы не такими неприятными.В экономике вообще резкие движения очень вредны, особенно если они недальновидны. Только планомерное максимально равномерное развитие в рамках стратегических планов государства является по моему лучшей экономической политикой.Но это все вода, конечно.В нынешней ситуации экономика не имеет запаса прочности, национальное производство деградировало и почти разрушено, хотя и пытается завоевать консервативный европейский рынок. Но на это надо десятилетия. Сельское хозяйство на высоте, конечно, но для экономики и занятости людей это капля в море. У нас кризис экономический во всей красе. А в периоды кризиса естественным способом начинают развиваться такой вид бизнеса и занятости свободного населения как всевозможные услуги. Сервис - вот что станет локомотивом, который вытащит застрявший поезд украинской экономики. Ничего нового в этом нет, по этому пути шли США во времена великого кризиса. А его величество Спрос согласно теории Кейнса нам создаст правительства Украины, привлекая для этого США и ЕС через ОВГЗ.