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Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 гру, 2019 09:46
Ну просто феерический одиотизм, что обычные граждане богатеют при падающем курсе, получая зарплату в гривне..
Пусть это он в лицо скажет тем, кто по несколько месяцев не получает деньги, задолженности по зарплате за полгода возросли до 4 млрд гривень, и это только по бюджетному сектору, более миллиарда долгов по фонду соцстраха - а это больничные, декретные. Учителя, медики перекрывают трассы, чтобы хоть что-то выклянчить. И остается им разве что ежедневно пересчитывать свою задолженность по з/п в баксы и виртуально обогащаться.
Ну действительно - "дурень думкою богатіє"
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Додано: Чет 12 гру, 2019 09:57
adikali написав:
это постоянное ожидание panic sell ОВГЗ
А что вам с того? Паник селл ОВГЗ если бы и случился, то на вторичке, и единственным потерпевшим от него были бы сами продавцы
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Faceless
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:06
Faceless написав: adikali написав:
это постоянное ожидание panic sell ОВГЗ
А что вам с того? Паник селл ОВГЗ если бы и случился, то на вторичке, и единственным потерпевшим от него были бы сами продавцы
Учитывая что сейчас покупатели первички Киева перекочевали в вторичку осталось только ее продажи угробить для полного "счастья"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 12 гру, 2019 11:54
shapo написав: Faceless написав: adikali написав:
это постоянное ожидание panic sell ОВГЗ
А что вам с того? Паник селл ОВГЗ если бы и случился, то на вторичке, и единственным потерпевшим от него были бы сами продавцы
Учитывая что сейчас покупатели первички Киева перекочевали в вторичку осталось только ее продажи угробить для полного "счастья"
Я про вторичный рынок ОВГЗ, а не недвижимости
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Faceless
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Додано: Чет 12 гру, 2019 17:57
Faceless написав: adikali написав:
это постоянное ожидание panic sell ОВГЗ
А что вам с того? Паник селл ОВГЗ если бы и случился, то на вторичке, и единственным потерпевшим от него были бы сами продавцы
Согласен с безлицым.
Какие умные мысли стал писать он, аднако.
Но по сути... панические распродажи ОВГЗ начнутся исключительно при трудностях или задержках по их погашению Минфином. Но валютных ОВГЗ реальными иностранцами куплено мало. Их преимущественно купили украинские олигархи и государственные деятели. Поэтому они получат выплаты по ОВГЗ точно. Основная масса спекулянтов иностранных поймалась на такую удочку:
- гривня стабильно растет так как была излишне девальвирована неопытным на самом деле в таких вопросах Главой НБУ Гонтаревой, перепутавшей собственный карман с государственным.
- ОВГЗ самый надежный по определению финансовый инструмент
- ОВГЗ почему-то очень доходный инструмент по сравнению с европейскими и американским
- ОВГЗ в гривнах, растущих по отношению даже к доллару, размещаются под существенно более высокий процент (хз почему, но такова особенность украинского рынка ОВГЗ
)
Честно говоря, были бы возможности я бы и сам вошел в гривневые ОВГЗ в такой ситуации: война приближается к концу, есть перспектива возобновления объемов экспорта как минимум до уровня 2010 года, ожидаются инвестиции и прочие деньги на восстановление Донбасса.
Судя по вовремя погашенным размещенным самыми первыми ОВГЗ рисков для спекулянтов вроде ноль, а доходность выше приличной. Да и МВФ еще работает с Украиной. Тут пришли за первой и второй волной спекулянтов даже самые "осторожные" (другими словами тормоза начального уровня). Как только начнут заходить реальные тормоза на рынке ОВГЗ уже начнутся первые волнения, которые будут успокоены. А первые спекулянты как раз будут активно выводить валюту в офф-шоры, обоснованно ожидая на украинском рынке шухера. НБУ начнет вводить ограничения на вывод капитала и тут начнется девальвация гривны - сначала с 20 до 24, потом до 29 и потом лишь до 32 грн за доллар.
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buratinyo
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Додано: Чет 12 гру, 2019 18:10
buratinyo написав:
Но валютных ОВГЗ реальными иностранцами куплено мало. Их преимущественно купили украинские олигархи и государственные деятели.
Ти в них паспорта перевіряв?
buratinyo написав:
Судя по вовремя погашенным размещенным самыми первыми ОВГЗ рисков для спекулянтов вроде ноль, а доходность выше приличной. Да и МВФ еще работает с Украиной. Тут пришли за первой и второй волной спекулянтов даже самые "осторожные" (другими словами тормоза начального уровня). Как только начнут заходить реальные тормоза на рынке ОВГЗ уже начнутся первые волнения, которые будут успокоены. А первые спекулянты как раз будут активно выводить валюту в офф-шоры, обоснованно ожидая на украинском рынке шухера. НБУ начнет вводить ограничения на вывод капитала и тут начнется девальвация гривны - сначала с 20 до 24, потом до 29 и потом лишь до 32 грн за доллар.
Шухер почнеться, якщо експорт різко впаде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Чет 12 гру, 2019 19:52
lapay написав: buratinyo написав:
Но валютных ОВГЗ реальными иностранцами куплено мало. Их преимущественно купили украинские олигархи и государственные деятели.
Ти в них паспорта перевіряв?
buratinyo написав:
Судя по вовремя погашенным размещенным самыми первыми ОВГЗ рисков для спекулянтов вроде ноль, а доходность выше приличной. Да и МВФ еще работает с Украиной. Тут пришли за первой и второй волной спекулянтов даже самые "осторожные" (другими словами тормоза начального уровня). Как только начнут заходить реальные тормоза на рынке ОВГЗ уже начнутся первые волнения, которые будут успокоены. А первые спекулянты как раз будут активно выводить валюту в офф-шоры, обоснованно ожидая на украинском рынке шухера. НБУ начнет вводить ограничения на вывод капитала и тут начнется девальвация гривны - сначала с 20 до 24, потом до 29 и потом лишь до 32 грн за доллар.
Шухер почнеться, якщо експорт різко впаде.
Ты шо то путаешь. Я с тобой свиней не пас.
Це по перше, а по друге - декларации имущественные для чего придуманы? По ним многое видно.
Что касается экспорта, то резко он может упасть, если на экспорт зерно закончится. К сожалению, эта информация слишком ценная для возможных спекуляций и поэтому подозреваю, что ее будут скрывать до последнего - т.е. до момента, когда начавшийся рост доллара ничем другим объяснить будет уже нельзя и пустые хранилища станут объектом массовых исследований со стороны журналистов.
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buratinyo
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:36
На чем расти будем ? откуда грн? население наелось ,грн так просто уже не взять из бюджета ,нужно чтобы импорт проснулся и расправил плечи и начал завозить новое и свежее ,а не хлам и старье.покупательная способность населения вырастет, импорт привезет свежего барахла,пойдет перекос между импортом и экспортом, начнется кредитование всего и вся под низкие проценты ,польша станет не выгодной ,доллар сначала ослабнет на мировых рынках и потом нащупает свое дно и тд... и только тогда через два-три -четыре года станет вопрос роста курса твердых валют грн ,где то так имхо
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kvn2
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:35
kvn2 написав:
На чем расти будем ? откуда грн? население наелось ,грн так просто уже не взять из бюджета ,нужно чтобы импорт проснулся и расправил плечи и начал завозить новое и свежее ,а не хлам и старье.покупательная способность населения вырастет, импорт привезет свежего барахла,пойдет перекос между импортом и экспортом, начнется кредитование всего и вся под низкие проценты ,польша станет не выгодной ,доллар сначала ослабнет на мировых рынках и потом нащупает свое дно и тд... и только тогда через два-три -четыре года станет вопрос роста курса твердых валют грн ,где то так имхо
Не всегда кратковременные удачный опыт по открытию широкой дороги импорту и рост доходов в бюджет в прошлом гарантирует такой же рост доходов бюджета в будущем. В 2005 году предпосылкой и возможностью для роста импорта стал реальный рост ВВП в 2001-2004 годах. Высокие заградительные пошлины на импорт в целом, установленные с 1997 года, привели к ускоряющемуся росту экономики Украины в 1999-2005 годах. Резкое снижение импортных пошлин на импорт на целый список импортных товаров именно в тот момент могло и дало временный скачок доходов в бюджет за счет импортных таможенных платежей.
Я считал это неправильным тогда и сейчас. Так как это привело к сильному угнетению внутреннего производителя товаров и услуг, которому не были предложены варианты решения экономических проблем в связи с открытием границ для импорта. Украинцы стали покупать только импорт, а не продукцию, произведенную на национальных украинских предприятиях, где преимущественно все работали и получали зарплату и доходы. Особенно пострадали при этом государственные крупные предприятия. В этом я вижу преступление той власти - нанесение экономического ущерба государству Украина в целом.
Правильным было бы выборочное снижение пошлин осторожное, не резкое и на товары, не производящиеся в Украине. Попутно нужно было государственным органам ответственным за развитие внешней торговли глобально искать новые рынки для украинской продукции, особенно выпускаемых на госпредприятиях. Тогда бы мы не увидели такого кризиса, как в 2008 году, вернее последствия были бы не такими неприятными.
В экономике вообще резкие движения очень вредны, особенно если они недальновидны. Только планомерное максимально равномерное развитие в рамках стратегических планов государства является по моему лучшей экономической политикой.
Но это все вода, конечно.
В нынешней ситуации экономика не имеет запаса прочности, национальное производство деградировало и почти разрушено, хотя и пытается завоевать консервативный европейский рынок. Но на это надо десятилетия. Сельское хозяйство на высоте, конечно, но для экономики и занятости людей это капля в море. У нас кризис экономический во всей красе. А в периоды кризиса естественным способом начинают развиваться такой вид бизнеса и занятости свободного населения как всевозможные услуги. Сервис - вот что станет локомотивом, который вытащит застрявший поезд украинской экономики. Ничего нового в этом нет, по этому пути шли США во времена великого кризиса. А его величество Спрос согласно теории Кейнса нам создаст правительства Украины, привлекая для этого США и ЕС через ОВГЗ.
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buratinyo
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