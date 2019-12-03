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Зеленський скасував
держмонополію на спирт

Зеленський скасував держмонополію на спирт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:37

Зеленський скасував держмонополію на спирт

Пропонуємо до обговорення:
Суб'єкти господарювання зможуть виробляти і продавати спирт при наявності відповідної ліцензії.

Дивися повний текст Зеленський скасував держмонополію на спирт.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:59

Тоесть теперь можно будет легально гнать самогон?
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vitaliy_berdinskikh
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