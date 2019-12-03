Суб'єкти господарювання зможуть виробляти і продавати спирт при наявності відповідної ліцензії.
Дивися повний текст Зеленський скасував держмонополію на спирт.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 17:37
Зеленський скасував держмонополію на спирт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський скасував держмонополію на спирт.
Додано: Сер 11 гру, 2019 17:59
Тоесть теперь можно будет легально гнать самогон?
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