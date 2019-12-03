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Зеленський скасував
держмонополію на спирт

Зеленський скасував держмонополію на спирт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:37

Зеленський скасував держмонополію на спирт

Пропонуємо до обговорення:
Суб'єкти господарювання зможуть виробляти і продавати спирт при наявності відповідної ліцензії.

Дивися повний текст Зеленський скасував держмонополію на спирт.
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 17:59

Тоесть теперь можно будет легально гнать самогон?
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 00:36

vitaliy_berdinskikh, а кто запрещал гнать? Продавать было только нельзя. Теперь можно, но сомневаюсь, что при небольших объёмах это хотя бы окупит лицензию.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 01:14

  moveton написав:vitaliy_berdinskikh, а кто запрещал гнать? Продавать было только нельзя.

Статья админкодекса не делает различий между изготовлением и продажей.
Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення

Виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення -

тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення

Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення -

тягне за собою накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Статтю 177-1 виключено на підставі Закону № 2547-12 від 07.07.92}



Для продажи без лицензии, к слову, есть отдельная статья - 156.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 01:41

vitaliy_berdinskikh, логично. Что в 2009м не мешало депутату говорить: "А вот гнать первач для себя, в том числе и на свадьбу или именины, по-прежнему можно будет безнаказанно. "На святое мы не замахиваемся, это народные традиции, какая же свадьба без первача, - уточнил Прокопчук". Видимо, такой штраф тоже можно назвать ценой лицензии. Не исключено даже, что и с новым законом так дешевле будет.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 21:52

  vitaliy_berdinskikh написав:
  moveton написав:vitaliy_berdinskikh, а кто запрещал гнать? Продавать было только нельзя.

Статья админкодекса не делает различий между изготовлением и продажей.
Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення

Виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення -

тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення

Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення -

тягне за собою накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Статтю 177-1 виключено на підставі Закону № 2547-12 від 07.07.92}



Для продажи без лицензии, к слову, есть отдельная статья - 156.

Увы, но те же двойные стандарты существуют и в домашнем виноделии.
На Закарпатье - можно.
На Юге, где делают вино, что воспевали ещё греки - нельзя.
Если убрать эти статьи - то как тогда грабить население?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 22:24

  moveton написав:vitaliy_berdinskikh, а кто запрещал гнать? Продавать было только нельзя. Теперь можно, но сомневаюсь, что при небольших объёмах это хотя бы окупит лицензию.

- Глупость.
Разве что участковым, что подрабатывают организованной торговлей самогоном на контролируемых точках.

Обидно другое: никто не ведёт статистику отравлением сурогатом приобретённым в магазинах и самогоном.
Перевес официальный далеко не в пользу официальной торговли.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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