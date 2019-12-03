Зеленський скасував держмонополію на спирт

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vitaliy_berdinskikh, логично. Что в 2009м не мешало депутату говорить: "А вот гнать первач для себя, в том числе и на свадьбу или именины, по-прежнему можно будет безнаказанно. "На святое мы не замахиваемся, это народные традиции, какая же свадьба без первача, - уточнил Прокопчук". Видимо, такой штраф тоже можно назвать ценой лицензии. Не исключено даже, что и с новым законом так дешевле будет.
moveton написав:vitaliy_berdinskikh, а кто запрещал гнать? Продавать было только нельзя.
Статья админкодекса не делает различий между изготовлением и продажей.
Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення
Виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення
Придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення -
тягне за собою накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{Статтю 177-1 виключено на підставі Закону № 2547-12 від 07.07.92}
Для продажи без лицензии, к слову, есть отдельная статья - 156.
Увы, но те же двойные стандарты существуют и в домашнем виноделии. На Закарпатье - можно. На Юге, где делают вино, что воспевали ещё греки - нельзя. Если убрать эти статьи - то как тогда грабить население?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
moveton написав:vitaliy_berdinskikh, а кто запрещал гнать? Продавать было только нельзя. Теперь можно, но сомневаюсь, что при небольших объёмах это хотя бы окупит лицензию.
- Глупость. Разве что участковым, что подрабатывают организованной торговлей самогоном на контролируемых точках.
Обидно другое: никто не ведёт статистику отравлением сурогатом приобретённым в магазинах и самогоном. Перевес официальный далеко не в пользу официальной торговли.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.