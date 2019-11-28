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Середня вартість квартир на вторинному ринку Києва в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 гру, 2019 18:20
Пропонуємо до обговорення:
Середня вартість квартир на вторинному ринку Києва в листопаді 2019 року склала 34225 грн. / Кв.м.
Дивися повний текст Середня вартість квартир на вторинному ринку Києва в листопаді (інфографіка)
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Додано: Сер 11 гру, 2019 18:21
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