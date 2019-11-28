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Середня вартість квартир на
вторинному ринку Києва в...

Середня вартість квартир на вторинному ринку Києва в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:20

Середня вартість квартир на вторинному ринку Києва в...

Пропонуємо до обговорення:
Середня вартість квартир на вторинному ринку Києва в листопаді 2019 року склала 34225 грн. / Кв.м.

Дивися повний текст Середня вартість квартир на вторинному ринку Києва в листопаді (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 18:21

Напуганные Микитой инвесторы дружно ринулись на вторичку.
warlamp
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