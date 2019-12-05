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Милованов відмовився прокоментувати свою премію в 1630%...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 11 гру, 2019 19:56
Пропонуємо до обговорення:
Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов відмовився прокоментувати свою премію в розмірі 1630%. А глава КМУ Олексій Гончарук повідомив, що не в курсі такої високої зарплати Милованова. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив депутат Олексій Гончаренко.
Дивися повний текст Милованов відмовився прокоментувати свою премію в 1630% - нардеп
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Додано: Сер 11 гру, 2019 19:56
а шо так, скромно ?
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:53
А шо у нас економіка зросла на 1630% чи Мілованов роздумує чи брати цю суму премією або хабарем?
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