Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.
Дивися повний текст Курс 20 гривень за долар в 2020 році є фантастичним - Милованов.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 11 гру, 2019 21:08
Курс 20 гривень за долар в 2020 році є фантастичним -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс 20 гривень за долар в 2020 році є фантастичним - Милованов.
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, zloy_ukr і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|