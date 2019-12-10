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Курс 20 гривень за долар в
2020 році є фантастичним -...

Курс 20 гривень за долар в 2020 році є фантастичним -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:08

Курс 20 гривень за долар в 2020 році є фантастичним -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав в інтерв'ю Deutsche Welle.

Дивися повний текст Курс 20 гривень за долар в 2020 році є фантастичним - Милованов.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 21:08

Фантастический? Неужели в планах курс 16?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:35

Или па 8?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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