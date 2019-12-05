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Данилишин вважає зміцнення
гривні необгрунтованим

Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:57

Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:57

"Здравые мысли вслух".Все имеющие хоть одну извилину,это понимают.
sena_2008atp
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