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Данилишин вважає зміцнення
гривні необгрунтованим

Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:57

Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:57

"Здравые мысли вслух".Все имеющие хоть одну извилину,это понимают.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 09:58

Данилишин дурак видимо - сколько НБУ валюты в этом году чисто выкупил? 5,5 млрд$
Понять что до этого курс $ чересчур сильно задрали мысли не хватает?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:53

Щось не було чути цього економіста, коли курс з 8 став 30, мабуть були фундаментальні причини. А ще треба знати, що це прихильник ЮВТ, звідти ноги ростуть!
igor_poltava
 
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