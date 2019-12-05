Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 08:57
Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим.
Додано: Чет 12 гру, 2019 09:58
Данилишин дурак видимо - сколько НБУ валюты в этом году чисто выкупил? 5,5 млрд$
Понять что до этого курс $ чересчур сильно задрали мысли не хватает?
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:53
Щось не було чути цього економіста, коли курс з 8 став 30, мабуть були фундаментальні причини. А ще треба знати, що це прихильник ЮВТ, звідти ноги ростуть!
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