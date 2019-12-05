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Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 12 гру, 2019 08:57
Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим
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R2
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Додано: Чет 12 гру, 2019 08:57
"Здравые мысли вслух".Все имеющие хоть одну извилину,это понимают.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 12 гру, 2019 09:58
Данилишин дурак видимо - сколько НБУ валюты в этом году чисто выкупил? 5,5 млрд$
Понять что до этого курс $ чересчур сильно задрали мысли не хватает?
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smart_analyst2017
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Додано: Чет 12 гру, 2019 10:53
Щось не було чути цього економіста, коли курс з 8 став 30, мабуть були фундаментальні причини. А ще треба знати, що це прихильник ЮВТ, звідти ноги ростуть!
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igor_poltava
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Додано: Чет 12 гру, 2019 11:25
Просто экспортеры попросили. Извините его.
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korzov
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:44
Экспортеры попросили????))))))) Импортеры!!!!
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Галина441
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:45
Импортеры рулят.
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Галина441
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Додано: Чет 12 гру, 2019 12:46
korzov
Вы правы.
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Галина441
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