RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Данилишин вважає зміцнення
гривні необгрунтованим

Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:57

Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92334
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:57

"Здравые мысли вслух".Все имеющие хоть одну извилину,это понимают.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1837
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 09:58

Данилишин дурак видимо - сколько НБУ валюты в этом году чисто выкупил? 5,5 млрд$
Понять что до этого курс $ чересчур сильно задрали мысли не хватает?
smart_analyst2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 31.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 10:53

Щось не було чути цього економіста, коли курс з 8 став 30, мабуть були фундаментальні причини. А ще треба знати, що це прихильник ЮВТ, звідти ноги ростуть!
igor_poltava
 
Повідомлень: 66
З нами з: 26.04.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 11:25

Просто экспортеры попросили. Извините его.
korzov
 
Повідомлень: 6
З нами з: 12.03.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:44

Экспортеры попросили????))))))) Импортеры!!!!
Галина441
 
Повідомлень: 87
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:45

Импортеры рулят.
Галина441
 
Повідомлень: 87
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:46

korzov

Вы правы.
Галина441
 
Повідомлень: 87
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 12:52

+ 1 к карме ) При текущей формуле межбанка, сколько бы не стоил доллар он все равно бы падал ....( хотя думаю уже в районе 15 грн. промышленность бы стала. Типа в убыток работать не будем)

smart_analyst2017 - А куда делся этот доллар? в резервах его нет ..... Он ушел на выплату долгов тому же МВФ и дальше по списку. Просто Минфин заменяет внешние долги внутренними. Попутно сбивая курс доллара, прокручивая того через межбанк.
Кстати, то что цены растут при снижении доллара нужно спасибо сказать НБУ т.к. он печатает гривну и покупает ОВДП ( 40% выпуска от всех) https://bank.gov.ua/markets/ovdp
birus2019
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прем'єр назвав позитив і негатив від зміцнення гривні 1, 2
R2 » Сер 11 гру, 2019 17:07
13 645
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 гру, 2019 11:54
Faceless
НБУ назвав переваги плаваючого курсу гривні до долара
R2 » Вів 10 гру, 2019 16:48
6 433
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2019 15:55
Конрад Карлович
У НБУ назвали переваги сильної гривні 1, 2
R2 » Чет 05 гру, 2019 14:30
18 985
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 гру, 2019 19:08
overon11

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.