Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим.
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Додано: Чет 12 гру, 2019 08:57
Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим.
Додано: Чет 12 гру, 2019 09:58
Данилишин дурак видимо - сколько НБУ валюты в этом году чисто выкупил? 5,5 млрд$
Понять что до этого курс $ чересчур сильно задрали мысли не хватает?
Додано: Чет 12 гру, 2019 10:53
Щось не було чути цього економіста, коли курс з 8 став 30, мабуть були фундаментальні причини. А ще треба знати, що це прихильник ЮВТ, звідти ноги ростуть!
Додано: Чет 12 гру, 2019 12:52
+ 1 к карме ) При текущей формуле межбанка, сколько бы не стоил доллар он все равно бы падал ....( хотя думаю уже в районе 15 грн. промышленность бы стала. Типа в убыток работать не будем)
smart_analyst2017 - А куда делся этот доллар? в резервах его нет ..... Он ушел на выплату долгов тому же МВФ и дальше по списку. Просто Минфин заменяет внешние долги внутренними. Попутно сбивая курс доллара, прокручивая того через межбанк.
Кстати, то что цены растут при снижении доллара нужно спасибо сказать НБУ т.к. он печатает гривну и покупает ОВДП ( 40% выпуска от всех)
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