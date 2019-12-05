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Данилишин вважає зміцнення
гривні необгрунтованим

Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 13:33

Re: Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим

  smart_analyst2017 написав:Данилишин дурак видимо

Так и запишем "Голова Ради НБУ" - "дурак видимо" :) Ужас кто управляет государством ;)
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:06

  smart_analyst2017 написав:Данилишин дурак видимо - сколько НБУ валюты в этом году чисто выкупил? 5,5 млрд$
Понять что до этого курс $ чересчур сильно задрали мысли не хватает?

Откуда эта валюта берется ? Вероятно от выкупающих ОВГЗ. :mrgreen: Это все равно как чувствовать себя успешным с последний айфоном в кредит :mrgreen:
Ну и да. тут по аналогии "сельские тетки ведутся" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:37

Re: Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим

Да уж, видать в зелени сидел и ждал па 40-45...
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 17:52

@birus2019
И сколько же НБУ купил ОВГЗ за напечатанную гривну с начала года? Или так, ляпнуть что-попало, не думая, для стада баранов и этого сойдет?
Для справки, портфель ОВГЗ НБУ на 03.01.19 (1-й рабочий день года) 348 млрд грн. На 12.12.19 - 337 млрд грн.
Ссылка на информацию по дням https://old.bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
s0508826488
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