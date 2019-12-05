Так и запишем "Голова Ради НБУ" - "дурак видимо" Ужас кто управляет государством
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Додано: Чет 12 гру, 2019 13:33
Re: Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:06
Откуда эта валюта берется ? Вероятно от выкупающих ОВГЗ. Это все равно как чувствовать себя успешным с последний айфоном в кредит
Ну и да. тут по аналогии "сельские тетки ведутся"
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:37
Re: Данилишин вважає зміцнення гривні необгрунтованим
Да уж, видать в зелени сидел и ждал па 40-45...
Додано: Чет 12 гру, 2019 17:52
@birus2019
И сколько же НБУ купил ОВГЗ за напечатанную гривну с начала года? Или так, ляпнуть что-попало, не думая, для стада баранов и этого сойдет?
Для справки, портфель ОВГЗ НБУ на 03.01.19 (1-й рабочий день года) 348 млрд грн. На 12.12.19 - 337 млрд грн.
Ссылка на информацию по дням
Додано: Чет 12 гру, 2019 18:42
s0508826488 А что там по ссылке можно понять? Если загуглить бюджет 2019 года то выйдет что Из бюджета нужно отдать примерно 270 млрд на долги. А взять в долг плюс 80 млрд = 350
При этом отдают в основном внешние долги, а берут в основном внутренние ОВДП.
И по статистике не понятно кто взял остальные 250 ( 100 иностранцы ) То что статистикой крутят и так и сяк, это еще со времен динозавров было.
Не ну может вы мне объясните где они взяли 250 млрд грн ( это 10 млрд дол) МВФ кредит не давал... остальные ну может по чуть-чуть.
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